Армия Путина не способна на масштабное наступление: генерал назвал главное ограничение врага

Российская оккупационная армия не имеет возможностей для организации масштабных наступательных действий. Тот факт, что враг бросает все имеющиеся силы на достижение своих целей в Украине играет против него.

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В результате оккупационная армия несет колоссальные потери в живой силе, которые невозможно восстановить в краткие сроки. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Враг может пробивать отдельные участки фронта, концентрируя силы – когда много военнослужащих беспрерывно бьют в одну точку, когда одновременно задействуется много средств артиллерии, авиации, КАБов. Но это не может долго продолжаться. Эти силы, которые они массово бросают, мы массово уничтожаем", – заявил он.

По оценкам генерала, в месяц враг может терять до 72-74 тысяч военнослужащих. "Это целая армия. А восполнять их быстро невозможно. И это препятствие для разворачивания больших наступательных операций", – подчеркнул Маломуж.

Он добавил, что страна-агрессор по-прежнему практически не имеет современных вооружений.

"Россия не придумала ничего нового в отношении техники, боеприпасов. Десятки тысяч танков, БТР, БМП, артиллерийских систем старого производства. Ничего нового в массовом производстве, тех же танков Т-90, которых произведено не больше сотни, в РФ нет. Да, противник задействует их очень активно, но они не настолько эффективны, как западные образцы и как вооружения, которые производит Украина", – пояснил эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "ВСУ начали менять стратегию, это может привести к победе. Интервью с генералом Маломужем".

Как писал OBOZ.UA, бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что ВСУ удалось перехватить инициативу у врага. Генерал также высказал мнение о том, что российский ВПК продолжает "делать больше одного и того же".