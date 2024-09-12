Армия Путина в Крыму осталась на 'голодном пайке': эксперт рассказал о проблемах оккупантов

Группировка российской оккупационной армии в Крыму испытывает огромные проблемы с обеспечением. Это связано с состоянием Керченского моста, а также фактическим уничтожением паромной переправы.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

"Враг вынужден что-то делать, потому что его войска в Крыму остаются без горючего, без боеприпасов", – отметил он.

Эксперт напомнил, что паромная переправа через Керченский пролив фактически заблокирована, а для охраны Крымского моста врагу приходится предпринимать беспрецедентные меры. В то же время снабжение морем связано с большими опасностями, а железная дорога, которую оккупанты построили из Ростова на юго-восток Украины, не доходит до Крыма.

"Итак, группировка в Крыму и другая инфраструктура остается на "голодном пайке", – констатировал Заблоцкий.

В этом контексте он подчеркнул, что враг использует ресурсы "вагонными нормами". Причем главную роль в этих масштабных поставках играет именно Керченский мост.

"Железная дорога моста – это о войске. Оккупационная армия воюет вагонными нормами, тратит огромное количество боеприпасов. К тому же, нужно еще и продовольствие, чтобы кормить этих "зеленых человечков" и все остальное необходимое", – сказал он.

Читайте полную версию интервью: "Керченский мост начал сыпаться, ВСУ начнут наступление на Крым? Интервью с капитаном Заблоцким".

Как писал OBOZ.UA, партизаны движения "Атеш" сообщили о том, что из-за ударов ВСУ по Керченскому мосту началась деградация его конструктивных элементов. Части элементов моста начала осыпаться.