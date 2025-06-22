Армия РФ более 50 раз за сутки атаковала на Покровском направлении: актуальная ситуация на фронте

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение, больше всего атак – более полусотни – защитники отбили на Покровском направлении. В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны ударили по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ.

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Кроме этого, были поражены семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один другой важный объект захватчиков. О ситуации рассказал в сводке по состоянию на утро 22 июня Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, вчера российские военные преступники нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных (14 ракетами) и 82 авиационных удара (140 управляемых авиационных бомб), привлекли 3410 различных дронов-камикадзе. Также враг совершил 6366 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 – из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары по районам населенных пунктов Комиссарово, Глубокое, Покаляне, Крейдянка, Артельное, Милово Харьковской области; Новоэкономичное, Сухой Яр, Новоторецкое, Панковка, Шахово, Владимировка, Бойковка, Коптево, Новопавловка, Новополье, Воскресенка, Новохатское, Заря, Запорожье, Зеленый Гай Донецкой области; Ольговское, Новодаровка, Малиновка, Лобковое, Степногорск Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 17 российских атак. Там агрессор нанес 12 авиационных ударов, применив 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, восемь из которых – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении армия РФ девять раз тщетно пыталась продвинуться в районах Волчанска, Каменки, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Липцов.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали вражеские штурмы в районах Загрызово и Голубовки.

На Лиманском направлении произошло 21 боестолкновение: враг пытался идти вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки.

На Северском направлении ВСУ отбили 15 вражеских атак в районах Верхнекаменского, Григорьевки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении враг совершил 11 атак в районах Часова Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении войска РФ 15 раз атаковали украинские подразделения в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, в сторону Яблоновки и Русина Яра.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новая Полтавка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Ореховое, Котляровка, Зверево, в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Полтавка, Новопавловка, Мирноград, Шахово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении защитники отбили девять российских атак в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новополье.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не было. На Ореховском украинские защитники отбили три атаки в районах Новоандреевки и Каменского; на Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов назвал недостижимой цель войск РФ выйти на границы Донецкой области при нынешней устойчивости украинской обороны, темпах продвижения оккупантов и потерях, которые несет враг. Если ни одна из составляющих не изменится, для такого "успеха" захватчикам придется потратить десятки лет и миллионы солдат.

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