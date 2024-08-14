Армия РФ использует тактику вагнеровцев: подполковник рассказал о боях на самом горячем направлении фронта

Ситуация на Покровском направлении остается очень сложной. Враг постоянно превышает наши силы по количеству солдат и использует тактику вагнеровцев.

Видео дня

Об этом в интервью украинским СМИ рассказал пресс-офицер бригады Красная калина, подполковник Николай Коваль. Он отметил, что даже уничтожив около 50 оккупантов, через час враг способен прислать такое же количество живой силы. Их бойцов очень много, и они постоянно штурмуют наши позиции круглосуточно.

"Я бы сказал, что ситуация на Покровском направлении тяжелая, он реально самый горячий сейчас. Трудность состоит в том, что враг преувеличивает и превышает свой человеческий фактор. Мы можем уничтожить около 50 оккупантов и они за час снова столько могут отправить живой силы. У них людей очень много, очень много оккупантов", – сказал он.

Чтобы противостоять врагу, украинские защитники используют все доступные средства : FPV-дроны, сбросы и другие методы. Однако в последнее время противник не использует технику для передвижения, а атакует малыми группами — от 10 до 20 человек. Такие группы постоянно штурмуют наши позиции.

"Я бы хотел сказать, уважение и уважение всем, кто сейчас на этом направлении, потому что все – от пехотинца до артиллериста – останавливаем врага на каждом шагу, как это только возможно. И обнаруживаем его оперативно заранее, чтобы легче было тем же пехотинцам, которые их первыми встречают", - сказал Николай Коваль.

Он добавил, что оккупанты начали использовать тактику "вагнеровцев", которая включает использование малых групп.

"Здесь тоже зеки первые заходят, до 10 человек, мы их уничтожаем. А за ними сразу уже другая группа — спецназ, хорошо подготовленные люди или какие-то десантники. Внутри идут связующие, снайперы, пулеметчики, они хорошо подготовлены. Таковыми группами они работают. Сколько мы уже их уничтожали и видели, и в плен брали, там в основном воюют регулярные войска, мобилизованных очень мало", – объяснил военный.

Следует отметить, что по состоянию на 12 августа ситуация на Покровском направлении из-за операции в Курской области не изменилась. Украинские военные пока не ощутили уменьшение количества российских оккупантов.

Напомним, что соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый сказал, что российские оккупационные войска пока не оттягивают свои резервы из Донбасса с целью опрокидывания их в Курскую область. Риски потерять позиции в районах Покровска, Торецкого, Угледара слишком велики, чтобы оккупанты позволили себе вывести оттуда войска.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровском направлении. В последнее время враг увеличил общее количество обстрелов на этом участке фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!