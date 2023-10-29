Армия РФ не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ стойко держат оборону – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает гражданские объекты нашего государства. Террористы бьют по мирным жителям ракетами, авиационным вооружением и реактивными системами залпового огня.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 29 октября.

За прошедшие сутки на фронте произошло около 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, ночью 29 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами противовоздушной обороны все вражеские дроны были уничтожены.

Под авиационным обстрелом были Синьковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новомихайловка, Екатериновка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили более 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К". Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 29 октября, в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Взрывы раздались в Евпатории и Черноморском, а местные жители сообщали, что слышали в небе гул, характерный для БПЛА.

Ранее сообщалось, что Кремль требует от своих войск захвата новых украинских территорий. Однако крайне низкое с точки зрения эффективности наступление оккупантов под Авдеевкой не оправдало надежд российского руководства.

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