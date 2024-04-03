Армия РФ понесла новые потери на фронте: за сутки минус 710 оккупантов и 116 единиц техники

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "проредили" вражескую армию на 710 оккупантов убитыми и ранеными. Так, общая численность потерь РФ за весь период полномасштабной войны возросла до 444 370 захватчиков.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что также 116 единиц вражеской техники пополнили горы российского металлолома на украинской земле.

Напомним, воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему россиян "Солнцепек". Ее поразили несколько дронов, после попаданий которых система начала гореть и взрываться – охота на адское оружие врага завершилась феерически.

В Минобороны подсчитали, что украинские воины в марте 2024 года установили абсолютный рекорд по количеству уничтоженной российской артиллерии. За месяц было "демилитаризивано" почти 980 артсистем врага.

"Это – самый высокий показатель за один месяц от начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов. Украина победит!" – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец в Луганской области. Успешную операцию провели пограничники из бригады Гвардии наступления "Месть" с помощью тяжелого ударного дрона "Вампир".

– Украинские защитники уничтожили состав боекомплектов российских оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области. Поразить цель удалось ударами из артиллерии.

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