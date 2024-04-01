'Выходные для оккупантов были жаркие': ВСУ уничтожили состав боекомплектов врага на Кинбурнской косе. Видео

Украинские защитники уничтожили состав боекомплектов российских оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области. Поразить цель удалось ударами из артиллерии.

Видео боевой работы 1 апреля опубликовал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Виталий Данила в Facebook. Он отметил, что украинские защитники устроили "горячие" выходные врагу, который обустроился на Кинбурнской косе.

На опубликованных кадрах видно, как военные наносят артиллерийские удары по вражеским позициям.

В результате войска РФ потеряли очередной состав БК.

"Выходные для окупантов с Кинбурна были жаркие! Традиционно обеспечивают программу отдыха патрульные из Николаева… Все будет Украина", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы привело к существенному уменьшению количества атак БПЛА. Этот пункт находился на танкере "Механик Погодин".

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