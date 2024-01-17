Армия РФ пыталась наступать на семи направлениях, все атаки отражены: произошло 71 боевое столкновение – Генштаб

За последние, 693-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине произошло 71 боевое столкновение. Однако подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции на Донбассе и плацдарм на левобережье Днепра.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 17 января. "Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", – отмечает Генштаб.

За сутки враг нанес 6 ракетных и 69 авиаударов, совершил 35 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 ЗРК противника. ПВО Украины уничтожило одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ракетные войска нанесли поражение 1 району сосредоточения личного состава, 2 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасам противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Федоровки и Волчанска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Блешня, Карповичи, Елине Черниговской области; Середина-Буда, Ромашково, Сосновка Сумской области; Окип, Казачья Лопань, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 10 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 8 атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах Григорьевки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались 10 населённых пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 9 раз пытались прорвать оборону наших войск. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака севернее Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Кроме того враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне в Луганской области изменили вектор штурмовых действий. Если раньше они особенно яростно атаковали Макеевку, сейчас основные усилия врага направлены на Серебрянский лес и Белогоровку.

Также сообщалось, что накануне захватчики попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери. Последствия неудачной для атаки РФ в Луганской области воины 63-й ОМБр показали на видео.