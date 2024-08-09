Российские сухопутные войска продолжают наступательные операции на нескольких участках фронта в Донецкой области, достигая дальнейшего тактического прогресса. Но это удается оккупантам только за счет дорогих пехотных атак.

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Об этом сообщается в обзоре разведки минобороны Британии от 9 августа. Основная активность россиян сосредоточена в центральной части Донецкой области.

Недавние успехи позволили им приблизиться к Покровску, который теперь находится примерно в 16 км от фронтовой линии. Покровск – важный логистический центр для украинских сил в регионе.

Также Россия продолжает укреплять свои позиции в Нью-Йорке, что создает угрозу Торецку. Российские войска используют пехотные атаки для постепенного продвижения в глубь украинской территории, что является затратной и медленной стратегией.

Напомним, российские источники заявляли, что войска РФ продвинулись дальше в пределах Нью-Йорка и захватили населенный пункт. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили визуального подтверждения этому.

Также ранее сообщалось, что в Торецке в Донецкой области ситуация остается очень напряженной. Российские оккупационные войска находятся вблизи административных границ города, в самом населенном пункте врага нет.

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