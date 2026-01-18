Армия России атаковала энергетику Одесщины: вспыхнул пожар. Фото

Ночью 18 января российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Одесской области. Целью путинских террористов стали объекты энергетической инфраструктуры.

В результате атаки возник масштабный пожар. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, российские оккупанты ударили по объектам на юге Одесской области. Для террора враг использовал ударные беспилотники.

В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Повреждено производственное здание, имущество предприятия.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. На месте продолжают работу соответствующие службы.

Напомним, в течение дня и вечера 17 января российская террористическая армия нанесла серию ракетных и дроновых ударов по Харькову. Вследствие вражеских атак среди местных жителей есть пострадавшие – известно о по меньшей мере трех раненых.

Также Россия обстреляла Сумы КАБами и дронами. Повреждены по меньшей мере 15 домов. Известно, что пострадали три женщины и 7-летний ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 января россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО, часть вражеских средств поражения им удалось сбить. В то же время в Хмельницком районе на одном из предприятий в результате атаки возник пожар.

