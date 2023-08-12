Армия России атаковала Украину пятью ударными БПЛА: три из них были сбиты

Ночью 12 августа российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131. Часть вражеских БПЛА уничтожили силы противовоздушной обороны.

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Во время боевой работы силы ПВО сбили три дрона. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего враг запустил по Украине 5 ударных дронов-камикадзе. БПЛА атаковали нашу страну с юго-восточного направления.

Три дрона удалось ликвидировать в пределах Запорожской области.

"Ночью 12 августа 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления пятью ударными БпЛА Shahed-136/131. Три "шахеда" уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области", – заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в ночь на 10 августа российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Противовоздушная оборона работала в Киевской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, что Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Ривненской области. Из-за действий оккупантов разрушена нефтебаза в Дубенском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия утром 11 августа ударила ракетой по Прикарпатью – зафиксировано попадание по гражданскому объекту. Вследствие террористической атаки погиб ребенок.

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