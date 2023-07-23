Армия России пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине, – Череватый

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что российские оккупанты предпринимают попытки продвинуться к реке Оскол на Харьковщине. Они хотят создать буферную зону вокруг Луганской области, однако эта цель для врага недостижима.

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Как сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в воскресенье, 23 июля, РФ видит это направление одной из своих основных целей уже много месяцев.

По его словам, несколько месяцев подряд оккупанты пытаются перехватить инициативу и давно сформировали для этого большую группировку войск. Боестолкновения там происходили раньше практически каждый день, однако в последнюю неделю враг попытался сделать очередную эскалацию.

"Это уже несколько месяцев для них приоритетная цель. Однако она абсолютно недостижима благодаря грамотной работе штабов, командиров всех уровней, мужеству, самоотверженности и профессионализму наших военнослужащих. Главная цель остается неизменной — на этом этапе захватить Донецкую и Луганскую области полностью с целью показать хотя бы какие-то промежуточные результаты и то, что они свои так называемые "новые земли", которые внесены в конституцию оккупанта, якобы уже смогли в их терминологии "освободить", — отметил Череватый.

По его словам, на Купянско-Лиманском направлении захватчики из-за больших потерь вынуждены время от времени маневрировать и проводить ротацию. За сутки там враг нанес 564 артиллерийских удара по позициям украинских воинов и совершил десять авианалетов.

Состоялось 13 боевых столкновений в районах Серебрянского лесничества, Надежды и Торского. В ходе отражения вражеских атак 63 оккупанта были ликвидированы, 131 получил ранения.

Также уничтожены две вражеские САУ, танк Т-72, БМП, боевая ремонтно-эвакуационная машина, два миномета и четыре БпЛА, блиндаж с личным составом и 4 авто с боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командир подразделения аэроразведки "Баба Яга" сказал, что российские оккупанты начали попытки наступления на Купянском направлении Харьковской области. Здесь врага готовы встречать и уничтожать;

– 18 июля в Минобороны Украины сообщили, что у Силы обороны инициатива на Купянском направлении. Попытки российских войск провести наступление в этом районе пока оказались неудачными;

– начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении увеличилась "серая зона". Оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции, в то же время защитники успешно уничтожают захватчиков.