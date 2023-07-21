'Мы выстоим и победим': командир подразделения аэроразведки 'Баба Яга' рассказал о ситуации на Купянском направлении. Фото

Российские оккупанты начали попытки наступления на Купянском направлении Харьковской области. Здесь врага готовы встречать, среди прочих, подразделение аэроразведки "Баба Яга".

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Командир этого подразделения Руслан Мазовецкий на псевдо "Бармалей" уверен, что украинские защитники выстоят и победят. Об этом он рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

Мазовецкий отметил, что сейчас "Баба Яга" выполняет боевые задания именно на этом направлении. При этом за несколько дней своего наступления от рук подразделения захватчики потеряли ПТУР. Кроме того, была поражена вражеская пехота, которая скрывалась на железнодорожной станции.

Сейчас подразделение ведет поддержку Сил обороны и, несмотря на то, что там сейчас достаточно "горячо", ребята стоят и не дают продвинуться врагу.

"Средств для сдерживания врага у нас хватает. Достаточно и боевого комплекта и силы воли, духа и желания уничтожать этих нелюдей, которые пришли убивать наших граждан. Мы выстоем и победим, потому что мы вместе, друг за друга, каждый за каждого. И потому победа будет за нами. Слава Украине!" – подчеркнул командир подразделения.

Напомним, Вооруженные силы Украины локализовали "большое наступление" российских оккупационных войск на линии Купянск – Лиман. В результате результативных действий защитников Украины захватчики потеряли по меньшей мере 75 человек убитыми и ранеными, а также ряд техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 июля в Минобороны Украины сообщили, что у Силы обороны инициатива на Купянском направлении. Попытки российских войск провести наступление в этом районе пока оказались неудачными;

– начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении увеличилась "серая зона". Оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции, в то же время защитники успешно уничтожают захватчиков.