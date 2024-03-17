Армия России пытается штурмовать на нескольких направлениях, но получает по зубам: Генштаб сообщил свежие данные с фронта

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло 58 боевых столкновений. Наиболее горячо было Силам обороны на Новопавловском направлении, где воины отразили почти три десятка российских атак.

Также защитники пресекли две попытки проникновения вражеских ДРГ в Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 17 марта.

Накануне войска РФ совершили шесть ракетных и 62 авиационных удара, 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранение среди гражданского населения. Ночью враг атаковал Украину 16 БПЛА типа Shahed, ракетами С-300 и Х-59, во время боевой работы силы ПВО уничтожили 14 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам 16 марта подверглись населенные пункты Большая Писаревка, Старая Гута, Рыжевка, Поповка, Ямное, Александровка, Луговка Сумской области; Старица, Липцы – Харьковской; Новоегоровка – Луганской; Спорное, Веселое, Раздолевка, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Семеновка, Уманское, Очеретино, Красногоровка, Константиновка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Макаровка, Большая Новоселка – Донецкой. Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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