Армия России снова атаковала Херсонщину: ранена 70-летняя женщина

Оккупационная армия страны-агрессора России в очередной раз ударила по Херсонщине, на этот раз под удар врага попал населенный пункт Отрадокаменка. Обстрел поселка был совершен вечером воскресенья, 23 июля.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. По данным властей региона, ранения в результате обстрела россиян получила женщина 70 лет.

Как говорится в сообщении, войска РФ попали по жилой застройке.

"Пострадавшая доставлена в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь", – сообщили в ОВА.

17 июля сообщалось, что войска России обстреляли Белозерскую громаду в Херсонской области, по предварительным данным, применив артиллерию. Повреждения получили частные дома, ранения получили две местные жительницы, обе были госпитализированы.

А 22 июля российские оккупационные войска продолжили терроризировать мирное население Харьковской области. В поселке Двуречная Купянского района в результате вражеского обстрела есть погибший и раненый.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 22 июля российские войска устроили очередной обстрел Харьковщины, под вражеским огнем оказался город Купянск. Там российские снаряды убили 57-летнюю женщину.

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