Армия России усиливает атаки в Украине, пока внимание Запада приковано к Ближнему Востоку – The Times

Российская оккупационная армия пытается усиливать свои атаки в Украине, пока внимание Запада приковано к конфликту Израиля и Палестины. В этом ситуации кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает вернуть России инициативу до зимы.

Основные усилия страна-агрессор сосредоточила на Авдеевском и Купянском направлении. Об этом сообщает издание The Times.

В материале говорится, что последние три недели в Украине для Путина были "хорошими временами". В частности, бывший британский солдат, воюющий за Украину Масер Гиффорд заявил, что для Киева это были тяжелые недели.

По мнению западных СМИ, главный военный преступник России Владимир Путин рассчитывает, что пока основное внимание запада сконцентрировано на Ближнем Востоке, российская армия сможет вернуть себе инициативу в Украине.

"В условиях, когда американское оружие и внимание Запада внезапно переключились на Ближний Восток, Россия бросила больше людей и техники на ожесточенные наступления на северо-востоке Донбасса, в направлении Купянска, на юго-востоке Донбасса, в Авдеевке, и на Запорожье, к северу от Токмака, чтобы остановить продвижение украинских войск на юг", – говорится в материале.

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Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Украины имеют техническое подтверждение того, что государство-агрессор Россия принимало "большое участие" в нападении террористов группировки ХАМАС на Израиль. Россияне являются заинтересованной стороной обострения на Ближнем Востоке.

Как ранее писал OBOZ.UA, веб-сайт террористической организации ХАМАС размещен на хостинге российской компании. Речь идет о VDSina, главный офис которой находится в Москве.

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