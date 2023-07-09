Армия России за сутки убила 10 мирных жителей Донбасса

За сутки 8 июля оккупанты убили десятерых жителей Донецкой области. Девять погибли от вражеских обстрелов в Лимане и один – в Авдеевке.

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Еще 13 человек получили ранения. Об этом утром 9 июля сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 8 июля россияне убили 10 жителей Донетчины: 9 – в Лимане и 1 – в Авдеевке. Еще 13 человек за сутки получили ранения", – говорится в сообщении Telegram-канала главы ОВА.

Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 8 июля войска РФ открыли огонь из РСЗО по Лиману. Оккупанты попали в частный сектор. Изначально было известно о 8 убитых и 13 раненых.

– В Генштабе ВСУ рассказали, что под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой и в направлении Лимана идут тяжелые бои. Именно там захватчики сосредоточили основные усилия.

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