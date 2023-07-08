Оккупанты ударили по Лиману в Донецкой области: шесть человек погибли, еще пятеро ранены. Фото

Утром субботы, 8 июля, российские террористические войска открыли огонь из реактивных систем залпового огня по городу Лиман Донецкой области. В результате обстрела погибли шесть человек, еще пятеро ранены.

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Кремлевские военные преступники попали в частный сектор, повредив дом и магазин. О последствиях атаки сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На опубликованных кадрах видно, что погибшие просто занимались своими делами: кто-то ехал на велосипеде, кто-то был в магазине. В настоящее время на месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним: также 8 июля российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками, под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие. Там загорелись сразу два пожара, есть разрушение складских помещений, оборудования и техники. Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также накануне войска РФ нанесли удар по Запорожью ракетами С-300. Зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

"Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. К счастью, жители Запорожья не пострадали", – сообщили в местной ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ракетным ударом по Львову ночью 6 июля Россия убила 10 мирных жителей Украины. Число жертв возросло с продолжением разбора завалов разрушенного атакой дома. "Калибрамы" оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом;

– министр внутренних дел Игорь Клименко признался, что правоохранители получили информацию о минимум десяти закрытых укрытиях во Львове во время ночного обстрела;

– циничные граждане страны-агрессора обрадовались удару РФ по дому во Львове, где погибли мирные жители. Россияне, в очередной раз продемонстрировав свое террористическое нутро, заявили, что "ракеты прилетели в нужные цели".

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