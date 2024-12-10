Артиллеристы ВСУ из САУ Krab смогли попасть на рекордные 70 км: каким снарядом стреляли

Украинские воины смогли поразить с польской САУ Krab цель на рекордном расстоянии в 70 км. При стрельбе они использовали "тайный управляемый снаряд".

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Концерн, производящий снаряды Volcano этого же типа, может сослаться на рекорд ВСУ в переговорах с польским правительством по интеграции своих снарядов в польские Krab. Об этом пишет Defense Express.

"Представители концерна Leonardo ведут переговоры с военным руководством Польши о возможной интеграции управляемых снарядов Volcano на самоходные артустановки Krab и последующие полигонные испытания этой связи артиллерийского вооружения. Опорным примером здесь может стать опыт артиллеристов ВСУ, которые в одном из эпизодов смогли попасть из САУ Krab в цель на дальность 70 километров, используя тот же тип управляемых боеприпасов", – говорится в сообщении.

Соответствующую информацию первым распространил польский портал Defence24. Его авторы о факте удачной стрельбы украинских артиллеристов на дальность 70 километров с использованием польской САУ Krab узнали от PGZ Serwis Orel в рамках подкаста Poznaj Gen Zbrojeniówki, при этом время и место, где был произведен рекордный выстрел, не уточняется.

По мнению экспертов Defence24, на такую дальность артиллеристы ВСУ из "Краба", который с применением снарядов M982 Excalibur может бить на расстояние до 50 км, могли попасть только при условии использования управляемого снаряда типа Vulcano GLR. Из этого они делают вывод: адаптация этого боеприпаса под польские САУ, вероятнее всего, уже произошла. Следовательно, польское войско может получить новые возможности.

"Сама тема с возможной интеграцией снарядов Vulcano для польской артиллерии на самом деле не нова, первые разговоры о такой возможности были еще 5 лет назад, но тогда они не получили предметного развития", – добавили в Defense Express

В настоящее время уже осуществлена интеграция Vulcano GLR под самоходные артустановки K9, которые сейчас уже имеет на вооружении Войско Польское также, что также создает соответствующее пространство для возможностей.

В Defense Express подтвердили: стрельба на расстояние в 70 км в исполнении украинских артиллеристов из польской САУ Krab действительно рекордная. Особенно учитывая, что цели были поражены в ходе реального боя, а не во время полигонных испытаний опытных разработок (когда к такой дальности удалось приблизиться).

"Из приведенных выше данных следует, что ВСУ в рамках военной помощи от западных партнеров получили определенное количество управляемых Vulcano GLR, потому что ранее были четкие подтверждения о факте получения неуправляемых снарядов Vulcano BER, имеющих дальность стрельбы до 36 километров при использовании из артсистем с длиной ствола 39 калибров и дальность стрельбы до 50 километров при использовании из артсистем с длиной ствола 52 калибра", – рассказали в Defense Express.

В Vulcano GLR используется полуактивная лазерная система наведения и программируемый взрыватель. Дальность стрельбы в 70 километров достигается при использовании из артсистем с длиной ствола 52 калибра.

В целом заявленная минимальная дальность польской САУ Krab составляет 5 км, осколочно-фугасными снарядами может бить на расстояние до 32 км, осколочно-фугасными боеприпасами с газогенератором – на 40 км, а снарядами M982 Excalibur, как уже отмечалось, на 50 км.

Напомним, польские САУ Krab начали работать по оккупантам на передовой еще с 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения.

OBOZ.UA подробно рассказывал о технических характеристиках системы и о том, как именно польская САУ AHS Krab помогает ВСУ уничтожать захватчиков и их технику на фронте.