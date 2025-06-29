Артиллеристы ВСУ разбили колонну оккупантов на фронте: бегство не помогло. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских оккупантов на разных участках фронта. Накануне артиллеристы ВСУ уничтожили целую колону российской техники.

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По позициям путинских войск защитники отработали кассетными боеприпасами. Об этом сообщил Telegram-канал "Дивізіон "ТІВАЗ".

Подразделение аэроразведки, которое корректировало огонь по технике и личному составу ВС РФ, обнаружило целую колонну техники врага. Застав врага врасплох украинские воины нанесли точечные удары, после которых россияне начали хаотично искать укрытие.

Некоторым оккупантам удалось спрятаться в ближайшей лесополосе, однако уже там их ждал новый "сюрприз". По остаткам вражеских войск артиллеристы ВСУ ударили кассетными боеприпасами. В результате обстрела враг потерял более десятка человек.

В ходе ликвидации колонны вражеской техники украинские военные применили снаряды разного калибра. В результате огневого поражения большинство захватчиков были ликвидированы и ранены.

Напомним, 27 июня Силы обороны уничтожили два российских самолета Су-34 в Волгоградской области РФ. Еще два вражеских истребителя были повреждены. С помощью дальнобойных дронов защитники атаковали военный аэродром "Мариновка", где находились пораженные борта.

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