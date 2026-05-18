Атака дронов на Москву и Подмосковье выявила уязвимость России: в ISW указали на 'нюанс' с реакцией Кремля

Удары Сил обороны Украины по Москве и Московской области 17 мая показали неспособность России эффективно защитить даже свою столицу. Осознание этого уже вызвало разочарование в Z-среде.

Между тем государственные пропагандистские СМИ РФ об атаке с серьезными последствиями сообщали лишь вскользь, а представители Кремля отделались единичными размытыми заявлениями. О чем это свидетельствует – объяснили в Институте изучения войны (ISW).

Одним из выводов после массированной украинской атаки на Москву и Подмосковье накануне стало то, что Россия просто не способна эффективно защищать от ударов с воздуха даже свою столицу.

Это осознание вызвало шквал разочарования и критики в Z-среде, представители которой требовали то усиления ПВО, то "ответных ударов".

Зато немногочисленные представители российской власти, которые хоть что-то сказали об атаке, были удивительно сдержанными в формулировках или пытались скрыть, сколько важных объектов удалось поразить украинцам.

Так, реакцию Кремля на атаку в ISW назвали"сдержанной и, вероятно, направленной на преуменьшение влияния ударов", что разительно контрастировало с "жесткими ответами" так называемых военных блогеров из РФ.

Например, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинские удары за их якобы влияние на гражданское население, не упомянув о нескольких успешных ударах по российским оборонно-промышленным заводам и объектам нефтяной инфраструктуры.

А представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков несколько "охладил" россиян, которые требовали едва ли не ядерного удара по Украине в ответ на атаку на Москву. Отвечая на вопрос одного из кремлевских пропагандистов о возможности использования "ядерной державой" Россией для ударов по Украине "мощных бомб", Песков заявил, что "нельзя угрожать как ядерной державе, и само ее существование не может быть под угрозой". Иными словами, он подтвердил, что удары по Москве не могут быть основанием для ядерного удара.

"Заявление Пескова, похоже, имплицитно указывает на серьезность ударов, а также попытки справиться с ожиданиями общественности относительно того, как отреагирует Кремль (на последние украинские атаки. – Ред.)", – отметили в ISW.

Независимое российское медиа "Агентство" тем временем зафиксировало определенную "табуированность" темы украинских ударов по Москве на государственных пропагандистских телеканалах РФ.

Все они – включая "Первый канал", "Россию-1" и НТВ – не уделили этой теме больше одной минуты. Да и это время пропагандистские СМИ потратили для рассказов о том, что Украина якобы атаковала гражданских – и сообщили россиянам, что Россия уже нанесла "ответные удары".

В чем именно заключался "ответ" – пропагандисты не конкретизировали.

Кардинально противоположная обстановка наблюдалась в российских ультранационалистических каналах. Z-блогеры, реагируя на украинские удары по Москве 17 мая, отмечали неэффективность российской противовоздушной обороны, особенно в Московской области, и жаловались на рост ударных возможностей Украины.

Российские блогеры призвали создать многоэшелонную и единую сеть противовоздушной обороны, направленную на противодействие беспилотникам на широкой территории вокруг Москвы, а также систему раннего предупреждения, отметив, что украинские войска расширяют масштабы и интенсивность своих ударов на большом расстоянии и перегружают противовоздушную оборону России.

Некоторые Z-блогеры призвали Россию нанести ответные удары, в частности тактическим ядерным оружием, и раскритиковали реакцию Пескова и Захаровой как неадекватную.

Один из них назвал отключение мобильного интернета Россией неэффективным с точки зрения противодействия украинским ударам.

"Российские военные блогеры неоднократно отмечали провалы в противовоздушной обороне России и призывали к ответным ударам, поскольку Кремль постоянно не защищает или не укрепляет тыловую противовоздушную оборону России", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Украина осуществила самую масштабную атаку БПЛА на Москву и область.Известно о поражении завода полупроводников "Ангстрем", который производит микроэлектронику для высокоточного оружия, в технопарке "Элма" в Зеленограде, нефтеперекачивающей станции "Солнечногорская", которая перекачивает, хранит и отгружает большие объемы топлива для российских войск, вблизи села Дурыкино, Московского НПЗ в Капотне, нефтеперекачивающей станции "Володарская" на юго-восток от Москвы. Также сообщалось о пожаре на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту "Шереметьево". Столичные аэропорты приостанавливали работу, более чем на два часа задерживались более двух третей рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о "сбитии" над российской столицей более 120 дронов. А в Генштабе ВСУ сообщили, что для атаки были использованы украинские дроны РС-1, ФП-1 и БАРС-СМ.

