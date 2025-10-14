Атаки были синхронные: украинские воины отбили российские штурмы в районе Мирнограда в Донецкой области. Видео

Украинские защитники в районе Мирнограда Донецкой области отбили штурмы оккупантов, которые пытались синхронно наступать с применением техники и мотоциклов. Подразделения, обороняющиеся в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ, в координации с соседними силами уничтожили вражескую технику.

Вместе с тем, было ликвидировано по меньшей мере девять российских военных. Об этом сообщили на Facebook-странице 7 корпуса ДШВ.

"13 октября, оккупанты пытались провести две спланированные синхронные атаки на позиции 38 отдельной бригады морской пехоты им. гетмана Петра Сагайдачного в районе Мирнограда. Сначала противник попытался прорваться в Мирноград с востока, используя два многоцелевых транспортера-тягача (БТ-ЛБ). Почти одновременно россияне на 4 мотоциклах пытались прорваться в город с северной стороны", – указано в сообщении.

Однако, обе попытки захватчиков потерпели неудачу: техника россиян была уничтожена.

Количество вражеских атак в Донецкой области возросло

По имеющимся данным, в течение последних недель противник активно стягивал бронетехнику в район Покровской агломерации, готовясь к дальнейшим штурмовым операциям. Военные рассказали, что в течение нескольких предыдущих месяцев оккупанты преимущественно применяли тактику инфильтрации, пытаясь избегать непосредственных боевых столкновений во время передвижения.

Количество штурмовых попыток не превышало пяти в сутки и происходило без использования техники. Однако, не достигнув желаемого результата, враг постепенно вернулся к активным штурмовым действиям.

"Поэтому за последние несколько дней количество открытых атак существенно возросло. Всего за вчера в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг совершил 17 штурмов. Все – безуспешные", – указано в сообщении.

Напомним, ранее на Кураховском направлении бойцы Национальной гвардии остановили колонну российской бронетехники в районе Максимильяновки. Штурм врага был отбит с помощью ударных БПЛА, противник понес потери в технике и живой силе.

Как писал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что захватчики не оставляют попыток удержать территории в районе Доброполья в Донецкой области. По его словам, враг продолжает осуществлять атаки и недавно задействовал на этом участке значительное количество бронетехники.

