Атаковали со всех сторон: Россия изменила тактику ударов по Киеву, усилия по прекращению огня зашли в тупик – СNN

Российские оккупационные войска, вероятно, начали применять новую тактику дроновых и ракетных ударов по Украине, в частности по Киеву. Во время атаки в ночь на 10 июля, ракеты и БПЛА летали на разных высотах и ​​атаковали со всех сторон.

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Некоторые дроны сначала облетали столицу, а затем резко меняли направление и стремительно возвращались в город. Об этом пишет CNN, сотрудники которого попали под обстрел украинской столицы.

В ту ночь Россия запустила по Украине 400 беспилотников и 18 ракет, включая восемь баллистических и шесть крылатых. Однако эта атака отличалась своей тактикой от предыдущих.

"Киев ранее подвергался атакам с разных направлений, когда российские беспилотники пытались обойти городскую противовоздушную оборону, но во время атаки в четверг беспилотники стартовали в сторону города одновременно, фактически окружив Киев перед атакой. Это еще больше усложнило задачу по защите столичного неба для перегруженной украинской ПВО", – пишут журналисты.

Тем не менее, ВВС Украины заявили, что сбили или вывели из строя 382 из 415 авиационных средств поражения, выпущенных Россией по стране за ночь, включая все баллистические и крылатые ракеты. Это, пишет CNN, ошеломляющий успех, учитывая масштаб атаки, особенно ограниченный доступ Украины к системам ПВО.

Журналисты отмечают, что днем ранее Россия также провела крупнейшую атаку с использованием беспилотников с начала полномасштабного вторжения, запустив 728 беспилотников и 13 ракет. По мере того, как Россия усилила свои воздушные атаки на украинские города, усилия по достижению прекращения огня в значительной степени зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине и его нежелании прекращать атаки на Украину.

"Если хотите знать правду, Путин бросает нам много дерьма. Он всегда очень любезен, но это оказывается бессмысленным", – заявил Трамп на заседании кабинета министров во вторник.

В ответ на это спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль "спокойно" реагирует на критику Трампа в адрес Путина. "Трамп в целом склонен использовать довольно жесткий стиль и выражения", – заявил Песков, добавив, что Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном.

В четверг госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Малайзии, где, по его словам, в ходе "откровенного разговора" передал "разочарование и фрустрацию" Трампа.

Специалист Трампа по Украине Кит Келлог также высказался, назвав последние атаки России "просто ужасающими" во время своего выступления на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заявили, что тактика российских воздушные атак в сочетании с возросшим масштабом и концентрированным нацеливанием ударных пакетов направлена ​​на подавление украинской ПВО и приводит к значительному ущербу. Массированные нападения подчеркивают потребность Киева как в дальнейшей военной поддержке Запада, так и в развитии собственных возможностей страны обеспечить себе более широкий "зонтик" ПВО.

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