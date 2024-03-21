Атаковали жилые кварталы: войска РФ убили двух жителей Херсонщины

Российские оккупационные войска продолжают убивать мирных жителей Херсона. В четверг, 21 марта, захватчики атаковали село Огромное, в результате чего погиб один человек.

Кроме того, накануне от вражеской взрывчатки погиб мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что сегодня путинская армия целенаправленно избивала по жилому сектору.

"Русские войска продолжают убивать жителей Херсона. оккупанты атаковали гигантский час назад. Били по жилищному сектору", – говорится в сообщении.

Прокудин уточнил, что в результате обстрела 70-летняя женщина, находившаяся во дворе дома, получила тяжелые ранения. К сожалению, ее сердце остановилось в карете скорой.

Также вчера вечером враг сбросил взрывчатку с беспилотника в село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.

"Мои соболезнования родным погибших…" – отметил Прокудин.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 21 марта 2024 года оккупанты атаковали город Берислав и поселок Казацкое Херсонской области БпЛА.

В результате сброса взрывчатки в городе госпитализирована с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями женщина.

Также ранение, ушиб спины и головы получил еще один человек, ему оказана помощь на месте. А в поселке при аналогичных обстоятельствах пострадал местный житель.

Кроме того, из артиллерии оккупанты обстреляли Садовое в Херсонской общине. Акубаротравму получил мужчина.

Во всех населенных пунктах повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела, а прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в среду, 20 марта, российские военные преступники обстреляли дорогу между населенными пунктами Садово и Антоновка в Херсонской области. В результате атаки погибли двое мужчин, предварительно 40 лет.

Накануне россияне также обстреливали указанную дорогу. Тогда в результате атаки пострадали трое гражданских мужчин 21, 44 и 27 лет. Все потерпевшие получили легкие травмы, они будут проходить лечение амбулаторно.

Также 19 марта россияне обстреляли Херсон. Один из прилетов повредил жилой дом в центральной части города. Никто из херсонцев в результате этих обстрелов не пострадал, однако повреждена жилая застройка.

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