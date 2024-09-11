'Атеш' обнаружил 'волонтерский' штаб оккупантов на Донетчине: что удалось узнать. Фото

Украинские партизаны обнаружили волонтерский штаб российских оккупационных войск на временно захваченной территории в Донецкой области. Этот штаб является ключевым хабом гуманитарной помощи для армии страны-агрессора.

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Об этом сообщили в движении украинцев и крымских татар "Атеш" в среду, 11 сентября. Партизаны опубликовали фото вражеского объекта и отметили, что передали всю полученную информацию Силам обороны Украины для "дальнейших действий".

Как говорится в сообщении, агент "Атеш" провел разведку важного волонтерского штаба оккупантов на Донетчине.

Через этот хаб проходят все основные поставки, обеспечивающие оккупационные войска продовольствием, медикаментами и другими необходимыми ресурсами. Также были зафиксированы регулярные поставки FPV-дронов.

Кроме того, партизанам удалось узнать схемы хранения и распределения ресурсов среди воинских частей.

Ранее стало известно, что агенты движения "Атеш" провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Она расположена в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя.

Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений.

Кроме того, партизаны обнаружили систему ПВО С-300 около Чонгарского моста. Они провели разведку, определив точное расположение комплексов ПВО, защищающих полуостров с севера.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области работают партизаны, помогающие Украине бороться против страны-агрессора. В частности, они провели разведку военного аэродрома "Левашово" на окраине Санкт-Петербурга, где базируется 33-й отдельный транспортный смешанный авиаполк ВКС РФ.

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