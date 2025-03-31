'Атеш' разведал базу Тихоокеанского флота во Владивостоке: что удалось узнать. Фото

Агенты украинского подполья разведали базу Тихоокеанского флота в российском Владивостоке. Там замечены большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". В итоге были собраны данные о логистике, транспорте и перемещении техники оккупантов.

Известно что в настоящее время боевые корабли не проходят подготовку к перекидыванию или выполнению важных операций.

"Сами военнослужащие переживают о возможном массовом отправлении морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит – все боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, при чем значительная часть их уже уничтожена", – говорится в сообщении.

Все данные партизаны оперативно передают Вооруженным силам Украины.

Напомним, агенты "Атеш" провели разведку предприятия в Санкт-Петербурге, которое занимается производством и снабжением военных авиационных двигателей. Имеется в виду научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины". Агентам украинского подполья удалось собрать информацию о режиме работы центра, системе охраны и ключевых сотрудниках.

Как сообщал OBOZ.UA, агент "Атеш" разведал очередную нефтебазу в российской Смоленской области, расположенную в населенном пункте Кардымово и задействованную в поставках российских оккупационных войск. В прошлом году наши защитники уже наносили удар этому топливному объекту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!