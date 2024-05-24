Авиаэксперт Храпчинский объяснил, почему Россия снизила использование стратегической авиации против Украины. Видео

Войска России стали меньше использовать стратегическую авиацию для ракетных ударов по территории Украины. Вместо этого оккупанты начали активно использовать тактическую авиацию с ракетами малой и средней дальности типа Х-69 и Х-59.

Как отметил авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире OBOZ.Talk в пятницу, 24 мая, это связано с тем, что Россия не может строить самолеты стратегической авиации, а тактической – может.

"Самолеты стратегической авиации они не строят, а ресурс этих самолетов ограничен. Тактическую авиацию они могут строить, поэтому они пытаются использовать именно эти самолеты с ракетами малой и средней дальности, которые доставали по важным целям на территории Украины. Например, с оккупированной территории", – сказал эксперт.

По его убеждению, новое руководство в министерстве обороны России, вероятно, проводит аудит, чтобы понять целесообразность массированных обстрелов или еще каких-либо введений боевых действий.

На фронте, как отметил Храпчинский, можно проследить определенные изменения в тактике российских оккупационных войск. Например, оккупанты пытаются обходить большие города, чтобы понести меньше потерь.

"Пока есть определенное затишье между массированными ракетными обстрелами. Это может быть связано с тем, что большинство самолетов передислоцировали на аэродром Оленья из-за того, что он далеко расположен – две тысячи километров. Это расстояние, на которое украинские БПЛА еще не били. Не говорю, что они не могут туда летать, я говорю, что не били. Есть определенные признаки того, что Россия пытается сейчас как-то реорганизоваться", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Храпчинский отметил, что удары по военным объектам в Крыму необходимы для того, чтобы сделать полуостров непригодным для пребывания там российских оккупантов. Крым насыщен вооружением и военными базами врага и нужно уничтожать составляющие, обеспечивающие его возможности поставки.