Авиация нанесла 8 ударов по войскам РФ, оккупанты продолжают атаковать под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло в общем 18 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наносить потери армии противника.

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В частности, украинская авиация за сутки 8 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневые позиции, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 26 мая.

Российские обстрелы

Оккупанты продолжают применять тактику террора против Украины. Всего за сутки противник нанес 18 ракетных ударов по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены нашими ПВО, и дважды за сутки применил 8 зенитных управляемых ракет С-300/ С-400 по Днепру.

Кроме того, враг нанес 60 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

В то же время, произвел около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караическое, Малая Волча Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же – нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районе Угледара, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Также, по данным Генштаба, в временно захваченную Новопетриковку Донецкой области прибыли несколько десятков российских военнослужащих для проведения так называемых "контрдиверсионных мероприятий". Захватчики обыскивают частные дома, изымают мобильные устройства, незаконно завладевают транспортными средствами местных жителей. А по большому счету – просто грабят граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские защитники на Таврическом направлении в течение суток уничтожили почти две роты российских оккупантов. Также противник понес потери в своей технике;

– оккупанты попытались штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. Однако успеха не имели, поскольку наши воины отразили штурм противника несмотря на химическую атаку.

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