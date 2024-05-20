Авиация РФ сбросила ФАБы на российское Шебекино вместо Волчанска. Фото

За двое суток (17 и 18 мая) самолеты страны-агрессора России "уронили" в районе Шебекино Белгородской области РФ четыре авиационные бомбы. Одина из них повредила фасад жилого дома.

Авиация оккупантов, которая бомбила север Харьковской области Украины (в частности Волчанск), "потеряла" 17 мая сразу три ФАБ. Детали рассказал проект ASTRA.

ФАБ-500 обнаружили у дома на Ржевском шоссе, никто не пострадал, повреждений нет. Однако боеприпас (по состоянию на 20 мая) так и не вывезли для уничтожения.

ФАБ-250 упала в поселке Батрацкая Дача в пригороде Шебекино. Бомбу ликвидировали, пострадавших нет.

Еще одну ФАБ-500 в этот же день нашли на улице Машиностроителей в Шебекино в районе дома номер 27. У местных жителей из-за действий российской авиации поврежден фасад дома, забор и окна.

Главе округа Владимиру Жданову пришлось признать последний факт падения бомбы. Правда, он назвал ФАБ-500 "взрывоопасным предметом".

"Благодаря слаженной работе оперативных служб удалось извлечь взрывоопасный предмет без последствий. Строительная организация уже приступила к осмотру пострадавшего имущества, как только будет определен перечень работ – приступят к восстановлению", – оправдался чиновник.

Четвертую за два дня авиабомбу на Шебекинский городской округ ВКС РФ сбросили 18 мая, сообщили источники ASTRA. ФАБ-500 нашли в Новой Таволжанке. Без пострадавших и повреждений.

По подсчетам ASTRA, за последние три месяца российские самолеты уже сбросили на свои регионы и оккупированные территории Украины 50 ФАБ.

Как писал OBOZ.UA, ранее воины Национальной гвардии Украины показали, как выглядит вражеский обстрел наших позиций корректируемыми авиационными бомбами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!