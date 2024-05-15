'Бывает по два залпа сразу': защитники Украины показали, как оккупанты управляемыми авиабомбами бьют по украинским позициям. Видео

Украинские воины держат оборону на передовой в тяжелейших условиях. Особенно донимают защитников российские КАБы.

Захватчики имеют возможность бить ими по украинским позициям часто, "щедро" и достаточно прицельно. Как это выглядит в реальности, на видео показали воины подразделения "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

"Так бьют КАБами по нашим позициям, ровно в ряд ложится по четыре штуки. Бывает даже по два залпа сразу, то есть 8 КАБов на посадку или на окопные линии. Это для понимания, под каким напором стоят Силы обороны", – отмечено в комментарии к видео.

Напомним, ранее 15 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. По состоянию на 13.30 оборонные действия продолжались в северных и северо-западных окрестностях города.

Напомним, ранее в полиции Харьковщины рассказали, что к утру 15 мая ситуация в Волчанске - крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города. Бои ведутся в жилых кварталах. И в этих условиях правоохранители продолжают эвакуацию населения.

Также стало известно, что в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив.

Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян по гражданскому населению в городе.