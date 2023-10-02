Австралия передаст Украине партию антидроновых систем Slinger: чем они особенные. Фото и видео

Австралийская компания Electro Optic Systems подготовила первую партию антидроновых систем Slinger для отправки в Украину. В общем, должны передать ВСУ 160 систем Slinger, которые будут использоваться мобильными подразделениями противовоздушной обороны.

Об этом сообщило издание ABC.

Первую партию из десяти систем передадут Украине до конца года, они обеспечат защиту от небольших дронов.

Система Slinger может устанавливаться на гражданские пикапы, что улучшает мобильность самой системы, а также обеспечивает возможность установки на любую соответствующую автотехнику.

Система состоит из одной 30-мм пушки Bushmaster M230LF и пулемета калибра 7.62 мм FN MAG. В сочетании с оптико-электронной системой и радаром комплекс демонстрирует высокую точность против малоразмерных воздушных целей по типу DJI Phantom.

Производитель заявления о возможности уничтожения квадрокоптера DJI Matrice на дальности в 1.4 км и DJI Phantom на дальности 1 км. Дальность обнаружения целей оптико-электронной системой составляет 12 км с использованием дневного канала и 13.7 с использованием ночного канала.

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Масса системы около 400-кг, что позволяет устанавливать большинство колесного автотранспорта как гражданского, так и военного назначения.

Slinger может использовать программируемые осколочно-фугасные боеприпасы с радиочастотным приближением, что позволяет системе поражать небольшие дроны.

Скорость стрельбы такой пушки составляет 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием тепловизора и приборов ночного видения.

Стоит отметить, что для установки на бронетранспортеры М113 украинские власти заказали 110 этих систем, еще 50 заказали частная компания "Практика".

Компания планирует установить эти модули на свои бронемашины. Общая сумма заказа составляет около 170 миллионов долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, антидроновые системы Slinger способны сбивать вертолеты и "Шахеды". В частности, Slinger способен противодействовать многим целям, включая дешевые дроны-разведчики, сообщающие о передвижении войск в режиме реального времени, импровизированные дроны-камикадзе, оснащенные небольшими взрывными устройствами, такими как иранские Shahed-136, широко использующие российские войска.

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