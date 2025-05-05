Автобусы ездят каждое утро: жителей двух городов Сумщины призвали срочно эвакуироваться

Жителей городов Ворожба и Белополье Сумского района призвали немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться. Эвакуационные автобусы отправляются ежедневно в 8:00 утра.

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Ситуация в приграничном регионе остается угрожающей, поэтому эвакуация необходима для сохранения жизни. Соответствующее обращение сделал председатель Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник 5 мая.

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", — написал он.

Для записи на эвакуацию круглосуточно работает горячая линия штаба Сумского района по номеру: +380 (50) 650 70 83. Кроме того, жители Ворожбы могут обращаться по телефону местного эвакуационного штаба: 093 533 45 00.

Граждане, которые сами выехали в Сумы, могут обратиться в эвакуационный транзитный центр, работающий по адресу: г. Сумы, ул. Ковпака, 7. Там можно зарегистрироваться для получения денежной помощи, оформления статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и поиска жилья.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 4 мая продолжили обстреливать населенные пункты Сумщины. Захватчики убили мужчину в Великой Писаревке и ранили двух женщин в Белополье.

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