Бахало всю ночь: в сети появились кадры взрывов на аэродроме Бердянска. Видео

В результате атаки Сил обороны по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске в ночь на 17 октября оккупанты понесли значительные потери. Так, в сети недавно появилось новое видео с взрывами на аэродроме.

Соответствующие кадры выложили в Telegram-канале "war_monitor". Судя по видео, после атаки российский склад БК детонировал и дополнительно отработал по вертолетам.

Отметим, что Силы обороны Украины в сотрудничестве с Силами специальных операций нанесли удары по аэродромам, расположенным во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Так, в рамках операции DRAGONFLY было эффективно ликвидировано 9 российских вертолетов.

Также была нейтрализована важная военная техника, в частности пусковая установка противовоздушной обороны и склады боеприпасов, а также были нанесены повреждения взлетным полосам аэродромов. Более того, противник понес потери среди своих военнослужащих, среди которых были погибшие и раненые. В результате атаки украинских сил склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 часов утра, а в Луганске – до 11 утра.

Видео дня

Как отмечалось ранее, оккупанты в Бердянске разместили свою авиатехнику очень плотно. Именно с этого аэродрома преимущественно взлетали вертолеты и самолеты противника для атак на украинских воинов в зоне боевых действий.

Напомним, ранним утром 17 октября стало известно, что ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. После прилетов местные жители слышали продолжительную детонацию.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, чем важен удар. По его словам, нанесение ударов по аэродромам с вертолетами крайне важно, ведь с помощью этой техники враг активно работает по линии фронта. В частности, оккупанты с помощью вертолетов могут запускать противотанковые управляемые ракеты для уничтожения военной техники украинских сил.