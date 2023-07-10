Байден и Сунак обсудят поставки кассетных боеприпасов для ВСУ

В понедельник, 10 июля, президент США Джо Байден планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Главной повесткой визита станет передача кассетных снарядов Украине.

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Об этом сообщает ВВС. Глава Белого дома также впервые встретится после коронации с королем Великобритании Чарльзом III.

Президент США Джо Байден приземлился в Великобритании в преддверии саммита НАТО в Литве в конце этой недели, что произошло после того, как несколько союзников поставили под сомнение его призыв отправить кассетные бомбы на Украину. США говорят, что данное вооружение нужно, потому что запасы оружия в Украине истощаются.

Президентский самолет США приземлился в аэропорту Станстед в воскресенье вечером.

В понедельник Байден встретится со своим британским коллегой Риши Сунаком, чтобы обсудить различные вопросы, в том числе войну на Украине.

Сунак не критиковал напрямую своего американского коллегу после объявления о кассетных бомбах, но он сказал, что Великобритания была одной из 123 стран, подписавших Конвенцию о кассетных боеприпасах – международный договор, запрещающий производство или использование оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

– После объявления нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

– Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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