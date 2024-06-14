Байден: имеем поддержку пяти стран по предоставлению Украине Patriot

Соединенные Штаты Америки пообещали передавать имеющиеся системы противовоздушной обороны "Patriot" Украине в приоритетном порядке, а другим странам-заказчикам будут поставлять эти системы позже. В настоящее время пять стран выразили готовность передать Киеву ПВО Patriot.

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Об этом заявил американский президент Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь Зеленский напомнил, что Украина настоятельно нуждается в семи таких системах ПВО.

"Мы имеем поддержку пяти стран по предоставлению систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставку Patriot в будущем, что им придется подождать. Все, что мы имеем, будет передаваться Украине, и только позже мы будем переходить к выполнению своих обязательств контрактных в другие страны", – сказал Байден.

Со своей стороны президент Украины повторил, что "и Байден, и все остальные партнеры знают, что в срочном порядке нам нужно 7 систем "Patriot" для того, чтобы защитить наши города".

"Мы обсудили возможность получить пять из них, это правда, и партнеры работают над этим. Это не значит, что завтра у нас будет пять систем, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", – сказал украинский президент.

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные решения по передаче Украине 2-3 систем Patriot.

В тот же день в Германии пообещали Украине десятки ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

Также ФРГ согласилась предоставить Украине одну батарею Patriot. Это будет третья система, которую передаст страна.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в первую очередь будут обсуждаться возможности усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе комплексами Patriot. В центре внимания на встрече будет именно защита неба над Украиной.

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