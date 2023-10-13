Байден обнародует план дополнительного финансирования США на следующей неделе – Reuters

Американский президент Джо Байден обнародует план дополнительного финансирования США на следующей неделе. Он может включать деньги для Тайваня и южной границы США.

Об этом сообщает Reuters. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, 12 октября.

В то же время, она не раскрыла подробности финансирования.

Тем не менее, инсайдер сообщил агентству, что администрация Байдена планирует запросить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю в связи с атакой боевиков ХАМАС, и Украине для ее противостояния российской агрессии.

Также известно, что некоторые республиканцы планируют заблокировать связывание помощи Израилю с помощью Украине. И в этом может возникнуть проблема, так как любая мера по финансированию должна быть одобрена Сенатом США, возглавляемым коллегами Байдена – демократами, и контролируемой республиканцами Палатой представителей, которая сталкивается с кризисом руководства, что и не позволяет ей принять какие-либо меры.

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Некоторые СМИ пишут, что план финансирования Байдена также будет включать деньги для Тайваня и южной границы США.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден планирует запросить у Конгресса крупнейший пакетфинансовой помощи для Украины. Ожидается, чтоее размер составит рекордные $100 млрд.

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