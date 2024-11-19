Байден разрешил ВСУ бить вглубь России: куда именно полетят ATACMS и Storm Shadow. Интервью с генералом Маломужем

По неподтвержденной официально информации, Соединенные Штаты сняли ограничения на применение своего вооружения, переданного Украине, для ударов по военным целям на территории страны-агрессора России. Одновременно подобные решения приняли еще два союзника нашей страны – Франция и Великобритания. Какие цели РФ в радиусе 300 километров являются наиболее приоритетными для Украины? Приведет ли снятие ограничений к большим переменам на фронте?

Видео дня

Прежде всего, можно ожидать, что количество атак на гражданские и энергетические объекты Украины существенно сократится, поскольку под прицел ВСУ попадут вражеские военные аэродромы тактического уровня, а также пусковые установки БПЛА. Под ударом окажутся резервы оккупанта, размещенные в Курской области РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым. И, наконец, это создаст предпосылки для усиления украинских резервов и для начала контрнаступательных действий.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– США впервые разрешили Вооруженным силам Украины наносить удары их вооружениями вглубь территории РФ. Таким образом, ВСУ получили возможность использовать для этих целей ракеты ATACMS. Вслед за этим решением Байдена подобные решения были приняты и другими союзниками Украины – Францией и Великобританией. Они также сняли ограничения в отношении применения своих вооружений, переданных Украине. По вашим оценкам, как может измениться ситуация на фронте? Можно ли ожидать, что до конца года возможны существенные перемены?

– Здесь и военная, и политическая составляющая – страны-союзники Украины таким образом ответили на агрессивную войну, в ответ на применение сил и средств тоталитарных стран-изгоев, КНДР и Ирана, как реакция на отказ Путина на призыв Шольца прекратить войну, выйти из Украины и, главное, не наносить удары по мирному населению. В частности, это ответ и на массированную атаку России 16 ноября по гражданским объектам и объектам энергосистемы на территории Украины. Все эти факторы повлияли на решение США. И, конечно, Байден хочет показать, что он не проигравший, что он остается верным союзником Украины, способствующим победе нашей страны.

Действительно, это решение имеет важнейшее значение. До сегодня, мы не могли бить по территории РФ, особенно по объектам, которые представляют большую огневую мощь – по аэродромам, по пусковым установкам беспилотников, которые атакуют Украину ежедневно.

Такие решения позволяют нам на тактическом уровне наносить удары по территории России, где размещены основные резервы врага. Это важно и на Курском направлении, и на Донецком, и на Харьковском, и на Покровском, так как удары по целям, где формируются основные части, огневые средства, резервы живой силы – важнейшая составляющая.

Вторая составляющая – удары по аэродромам тактического типа, потому что другие уже были перемещены в более дальнюю зону. Но часть аэродромов все еще находится в радиусе 300 километров, так как подлетное время для тактических бомбардировщиков очень небольшое, поэтому по ним можно применять ATACMS, Storm Shadow и SAMP/T.

Таким образом, ряд аэродромов на территории России и Крыма будут подвержены ударам. А это значит, что можно будет противодействовать ударам КАБами, различным боеприпасам, в том числе бомбам с реактивными двигателями. Все это окажется в зоне нашей досягаемости. Мы будем нейтрализовывать их еще в моменты дислокации, подготовки к пуску, к полету.

Вместе с нашими беспилотниками и ракетами нанесение ударов по различным объектам в России, начиная от стратегических бомбардировщиков, пусковых установок дальнего радиуса действия и заканчивая военными объектами на территории РФ и на оккупированных территориях на расстоянии удара ATACMS, Storm Shadow будет комплексным решением для уничтожения больших резервов, ударных групп врага.

Хотел бы напомнить, что параллельно с предоставлением разрешения на удары по РФ, наши оборонные перспективы подкрепляются также огромным пакетом помощи от США. Это не только ATACMS. Речь о большом спектре вооружений. Это и HIMARS, и NASAMS, и Bradley, и большое количество боеприпасов.

Большой пакет помощи в перспективе ближайших месяцев передаст Германия, включая 4000 беспилотников, защищенных от российских средств РЭБ. Они также могут поражать тысячи объектов на территории РФ. Те же IRIS-T, БТР, БМП, системы массового, а не точечного противодействия беспилотникам. То есть это может быть качественно новая составляющая.

Все это будет снижать боевую способность войск противника, его боевую мощь, включая авиацию. Это может уменьшить количество ударов по территории Украины, в том числе по мирному населению и по украинским энергетическим объектам и создаст предпосылки для более эффективных контратак на отдельных участках фронта и, возможно, для концентрации наших новых подразделений, наступательных операций тактического, а в перспективе стратегического уровня и нанесения ударов одновременно в нескольких секторах в тех местах, где враг не ожидает.

Это приведет к разбалансировке всей системы наступательных операций врага, он не будет знать, где концентрировать силы. Но сначала нам необходимо создать мощные условия в тылу.

– По неподтвержденной информации, группировка войск КНДР, которую задействует Россия, может существенно возрасти. Считаете ли вы, что в определенной перспективе и при определенных условиях эта группировка может представлять реальную угрозу для ВСУ и для Украины в целом уже не только на территории Курской области, но уже и на нашей территории?

– Некоторые источники пишут о 100 тысячах, но я считаю, что большого пополнения не будет. Переместить такие войска очень сложно. Это будет угрожать уже самой России. Потому что речь о большой массе военных, еще и в условиях больших потерь на фронте. Соответственно, будет расти недовольство.

По нашей оперативной информации, сами российские офицеры опасаются дезорганизации фронта. Потому что в армии КНДР совсем другие подходы, организация подготовки, различные схемы задействования войск, проблема с языком, с координацией, с маркированием военных объектов и так далее. Кроме того, они не участвовали в реальных боевых действиях.

И самое главное – то, что мы усиливаем свои возможности по нанесению ударов, включая ATACMS, по центрам слаживания северных корейцев. Если среди солдат КНДР будут большие потери, они будут быстро охлаждать свой пыл в отношении направления в Россию новых сил. Потому что и Ким Чен Ыну такие сигналы о потерях на поле боя не нужны, ведь это его проигрыш.

Важно также, что в настоящее время мощно нарастает давление на Ким Чен Ына – военным путем и оперативным. Это повышение боевой готовности Южной Кореи, особенно на границе с КНДР, и Северная Корея вынуждена реагировать на это, не отправлять весь контингент войск в РФ, а держать у себя, потому что может начаться война. Есть и предупреждение Пентагона в отношении нанесения удара по Северной Корее – и обычными, и ядерными средствами. И это еще один фактор. Есть и еще ряд оперативных форматов давления на режим в КНДР.

Хочу напомнить, что во время правления Трампа состоялась его встреча с Ким Чен Ыном. Тогда шла речь о прекращении ядерной программы, и Ким Чен Ын уступил. Подобный формат давления на уровне президента США есть и сейчас, причем он еще больше возрос. Поэтому, думаю, даже при новой администрации, по Северной Корее будет очень мощная работа. Поэтому больших контингентов КНДР в России точно не будет, потому так как это может привести к падению режима Ким Чен Ына. Он осознает это и будет защищать себя.