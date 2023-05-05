"Бавовна" был мощной: появились спутниковые фото последствий пожаров на нефтебазах в портах Тамани и Севастополя

Спутниковая съемка подтвердила, что нефтебазы противника в Тамани (Краснодарский край, Россия) и в Севастополе (Крым, Украина) получили повреждения после визита "бавовны". Взрыв в районе порта Тамань прогремел 3 мая, а в районе севастопольской Казачьей бухты – 29 апреля.

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Фотографии того, как выглядят объекты теперь, опубликовало издание "Радио Свобода". Вид из космоса зафиксировал американский спутник Planet Labs.

Подтверждено, что после пожара 3 мая на базе компании "Таманьнефтегаз" уничтожен один резервуар с топливом. Напомним, что Причиной пожара оккупанты назвали взрыв беспилотника.

Тамань – ближайший крупный порт к Крымскому мосту, через который идет снабжение российской группировки войск в оккупированном Крыму.

Журналисты также поделились спутниковыми фотографиями высокого разрешения, которые более детально показывают масштаб убытков на нефтебазе в порту оккупированного Севастополя (Крым). Объект был атакован 29 апреля, как утверждает враг – тоже БПЛА.

На одном из кадров видно, что несколько резервуаров полностью уничтожены. Минимум два, которые выглядят как относительно целые, на самом деле тоже получили повреждения.

Напомним: в ГУР ранее заявляли, что в Севастополе уничтожено было минимум 10 резервуаров.

Тепловые повреждения и тот факт, что нефтехранилища связаны между собой, могут говорить о том, что выведено из строя еще больше объектов на нефтебазах, чем видно из космоса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заметно занервничал из-за "бавовны", которая произошла утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму.

– Преступник намекнул, что российское политическое и военное руководство не сможет ответить на инцидент, потому что "не о чем беспокоиться на 15-й месяц "СВО".

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