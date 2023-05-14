'Бавовна' от ВСУ посетила Ясиноватую: видео

Во временно оккупированную Ясиноватую на Донетчине посетила "бавовна". Над городом поднялся столб дыма.

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Соответствующие фото и видео опубликовали местные Telegram-каналы. Куда пришлось попадание пока не уточняется.

Напомним: накануне временно оккупированный Мариупольский район дважды за день посетила "бавовна". Около 17 часов вечера 13 мая местные жители слышали по меньшей мере 6-7 мощных взрывов со стороны Никольского. Позже стало известно о прилетах возле села Республика, где предварительно было ликвидировано около 50 оккупантов.

Предварительно, ударом поражен склад с боеприпасами оккупантов, поэтому дома в населенном пункте содрогались от мощной детонации.

В тот же день взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. Его услышали в районе местного военкомата, где, возможно, была база военнослужащих армии РФ.

12 мая в Луганске также произошли три взрыва. В результате "бавовны" вспыхнула ремонтная база на машиностроительном заводе. По разным версиям, прилеты также могли прийтись на нефтехранилище или скопление военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области дважды в день произошел "хлопок". Местные жаловались на перебои со связью и проблемы водой в отдельных районах населенного пункта.

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