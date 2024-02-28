Бельгия поддержала инициативу Чехии и выделила €200 млн на боеприпасы для Украины

Бельгия обязалась предоставить 200 миллионов евро на чешскую инициативу по передаче 800 тысяч снарядов Украине. Боеприпасы будут закуплены за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Он отметил, что дополнительные боеприпасы поступят уже в ближайшие недели.

"Мы никогда не сможем сравняться с теми жертвами, которые Украина несет каждый день. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просил – больше боеприпасов, чтобы дать отпор российскому агрессору. Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. Дополнительные боеприпасы поступят в ближайшее время", – написал Александер де Кроо в социальной сети Х в среду.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины в государствах по всему миру. Речь идет о поддержке чешской инициативы. Такое решение он озвучил после встречи в Париже с главами государств и правительств из широкой группы стран по поддержке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, две страны-члены Европейского Союза – Франция и Нидерланды – поддержали план закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы. Страны Евросоюза объединяют усилия, чтобы собрать 1,5 млрд долларов на экстренную закупку снарядов.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.

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