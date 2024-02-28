Две страны ЕС поддержали идею закупить для Украины снарядов на $1,5 млрд – Bloomberg

Две страны-члены Европейского Союза – Франция и Нидерланды – поддержали план закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы. Такую идею озвучил премьер-министр Чехии Петр Фиала на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже.

Об этом пишет Bloomberg. Страны Евросоюза объединяют усилия, чтобы собрать 1,5 млрд долларов на экстренную закупку боеприпасов для Украины. "Предложение ожидается в начале марта", – говорится в материале.

Такие действия позволят ЕС продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решительность Запада в его помощи Украине в борьбе против России.

"Чешское предложение полностью соответствует тому, что мы сделали по артиллерии. Мы попросили страны, не входящие в ЕС, найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты для этого. Наша единственная цель – эффективность", – подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна согласилась внести 100 млн евро (109 млн долларов) в план Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Он также выразил надежду, что другие страны ЕС последуют примеру Нидерландов.

Чешский премьер Фиала сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 государств, однако не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, что ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия ведет непубличные переговоры с Индией, чтобы через посредников купить у страны артиллерийские снаряды и передать их Украине. На складах этого государства, по данным инсайдеров, хранятся несколько сотен тысяч артиллерийских выстрелов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!