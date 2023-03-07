Белгородские ''мобики'' подняли бунт и отказались штурмовать позиции ВСУ на Донбассе. Видео

Мобилизованные жители Белгородской области, которые оказались на передовой на Донбассе, не хотят воевать под командованием так называемой армии "ДНР". После того, как их подразделение понесло большие потери, "мобики" отказались идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины.

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Об этом они оповестили в видеообращении, которое записали с фронта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Все, кто остались от целого взвода, стояли при этом в кадре.

Оккупанты пожаловались, что их призвали на службу в территориальную оборону Белгородской области в городе Шебекино. Однако после этого без какого-либо приказа и объяснений "мобиков" отправили в Донецк, где у них отобрали документы и оформили их в штурмовую бригаду.

Местные террористы бросили россиян на передовую без какой-либо подготовки, заставив штурмовать села, контролируемые Силами обороны Украины. У захватчиков с Белгородщины не было никаких разведданных о ситуации на этом участке и средств связи.

"От выполнения поставленных задач мы не отказываемся, но только в составе вооруженных сил Российской Федерации", – заявил командир "мобиков".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мобилизованные россияне из Иркутска неоднократно жаловались на преступные приказы своего начальства. Но несмотря на это, солдат бросили на штурм позиций украинских военнослужащих на Авдеевском направлении.

– Вскоре стало известно, что Силы обороны Украины почти полностью ликвидировали 1439-й российский полк иркутских "мобиков".

– После этого жены и сестры этих мобилизованных записали новое обращение к Путину и попросили диктатора спасти тех, кого еще можно.

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