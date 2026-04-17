'Берем свинарник – и кричим о победе': российский пропагандист заявил, что 'СВО' превратилась в позор для России. Видео

В России начали открыто говорить о проблемах так называемой "СВО" и ее затягивании. В частности, звучат заявления о медленном продвижении и преувеличении даже незначительных успехов.

Об этом заявил российский пропагандист Виктор Баранец. По его словам, жители страны-агрессора начинают смеяться над тем, как в России подают результаты войны. По его словам, даже захват незначительных объектов называют "большой победой".

"Доходим до того, что над нами достаточно объективно люди начинают смеяться... Ехидно иногда звучит такая реплика:"Мы свинарник взяли, уже кричим на весь мир о новой победе", – сказал пропагандист.

Он добавил, что из-за темпов продвижения оккупантов и продолжительности войны у общества возникает все больше вопросов. По его словам, россияне начинают сомневаться, не затянулась ли "СВО".

"Из-за того что мы медленно идем, уже 4,5 года воюем. А народ уже задается вопросом, не слишком ли мы затянули эту специальную военную операцию", – отметил он.

Напомним, ранее российский пропагандист Юрий Подоляка пожаловался на "постоянную атаку украинских дронов по их стране". По его словам, Россия не успевает ликвидировать последствия таких обстрелов и несет "очень большой экономический ущерб".

Также OBOZ.UA сообщал, еще один российский пропагандист устроил истерику из-за украинских ударов. В РФ жалуются, что после обстрелов возникают блэкауты и власти вынуждены эвакуировать людей.

