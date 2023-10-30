Берислав остался без электроснабжения из-за обстрела: враг атаковал объект критической инфраструктуры

Войска Российской Федерации 30 октября обстреляли объект критической инфраструктуры в Бериславе Херсонской области. Из-за этого в городе – проблемы с электричеством.

О последствиях вражеского удара сообщил на своем канале в Telegram глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Из-за российских обстрелов Берислав остался без электроснабжения", – написал он около 14:00 понедельника.

Чиновник отметил, что коммунальщики устанавливали степень повреждения критической инфраструктуры.

"Вскоре энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет", – заверил начальник ОВА.

Ранее того же дня местные власти заявили, что на Берислав противник сбросил авиационные бомбы. На выезде из города пострадали 44-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они были госпитализированы.

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Добавим: Берислав находится в непосредственной близости от линии столкновения. Город расположен на реке Днепр, на правом берегу Каховского водохранилища в 75 километрах (по автодороге) от Херсона. Население Берислава до полномасштабного российского вторжения оценивалось примерно в 12 000 человек.

Как писал OBOZ.UA:

– ВС РФ ночью 29 октября снова обстреляли Херсон. Оккупанты атаковали город несколько раз в течение часа, в результате обстрелов погибли мирные жители.

– 30 октября оккупанты атаковали окрестности Запорожья. В результате повреждено помещение коммунального учреждения.

– Утром 30 октября российские войска нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. Там вспыхнул пожар, четыре человека пострадали.

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