'Берут массовостью': Сырский сообщил о тактике солдат КНДР на войне против Украины

Военные Северной Кореи, которых к своей агрессии привлек Кремль, воюют по советской тактике.

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Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко. Оно было опубликовано вечером в воскресенье, 19 января.

"Они действуют в составе взводов и рот. Берут своей массовостью. Это советская тактика. Война сейчас другая, в условиях настоящего, господства дронов, воюют малыми группами, штурмовыми или обороняющимися группами, и, когда наступает с нескольких сторон там взвод, до сотни, а иногда и больше атакующих военнослужащих. Они достаточно смелые", – добавил генерал.

Главнокомандующий акцентировал, что, конечно, это проблема. И украинским военным не хватает даже боеприпасов.

"Это дополнительно до 12 тысяч достаточно мотивированных и подготовленных бойцов. Однако уже половина из них либо ранена, либо уничтожена", – резюмировал Сырский.

19 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал новое интервью о ситуации с российским полномасштабным вторжением. Военачальник рассказал, как удары сил обороны по промышленности на территории РФ повлияли на использование врагом снарядов, о битве за Покровск и о том, что темпы мобилизации в Украине не покрывают потребности ВСУ на передовой.

В частности, он рассказал, что имеет правило – встречаться с подразделениями Сил обороны, которые готовятся к наступлению на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский отметил, что подразделения Сил обороны Украины на фронте не только сдерживают наступление российских оккупационных войск, но и наносят врагу мощное огневое поражение. Главком показал кадры из передовой, где россияне несут большие потери.

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