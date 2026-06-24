Без матери остался 15-летний сын: на Запорожье в результате вражеской атаки погибла работница магазина. Фото

В Запорожской области в результате российского авиаудара погибла мирная жительница – работница магазина. Трагедия произошла во время обстрела управляемыми авиабомбами.

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У погибшей остались муж и несовершеннолетний сын. Об этом сообщает "Суспильне".

Обстоятельства трагедии

В селе Марьевка Запорожского района 23 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами.

В результате атаки погибла 49-летняя Антонина Пазюк, которая работала в местном магазине и проживала в селе Беленкое.

Женщина находилась на рабочем месте во время обстрела. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Помимо погибшей, в результате удара пострадали еще два человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждено здание магазина, где работала женщина, а также жилые дома поблизости.

У Антонины Пазюк остались муж и 15-летний сын. Семья потеряла мать и жену в результате очередной атаки на гражданское население.

Напомним, во вторник, 23 июня, военные российской оккупационной армии атаковали Одесскую область. Целью врага стало побережье Одессы, где отдыхали мирные жители. В результате террора со стороны РФ погибла женщина, еще один человек пострадал.

Днём во вторник, 23 июня, военные российской армии нанесли удар по Кривому Рогу. В городе прогремела серия взрывов. В результате вражеской атаки погибли 3 человека, более 23 – пострадали, также повреждены промышленные объекты.

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