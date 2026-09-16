Без отца остались две дочери: оккупанты ударом по авто на Запорожье убили сотрудника водоканала. Фото

13 сентября российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Кушугуме в Запорожской области. В результате удара погиб 42-летний сотрудник водоканала Евгений Сухой.

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У погибшего остались две дочери. Об этом рассказала сестра Евгения Ирина Точилина, а также Facebook-страница "Их убила Россия".

Что известно

Очередное военное преступление россияне совершили 13 сентября в Кушугуме в Запорожской области.

В тот день они нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю. В полиции позже сообщили: в результате атакипогиб 42-летний мужчина. Еще две местные жительницы получили ранения.

Погибшим оказался сотрудник водоканала Евгений Сухой.

"13 сентября эта гнилая страна цинично убила моего двоюродного брата, нанеся FPV-удар прямо по его машине. Он был гражданским, работал в водоканале и всегда выезжал на своём тракторе, чтобы расчищать завалы и устранять последствия попаданий. Мне так грустно и так больно… Покойся с миром, мой БРАТ" – написала в Threads Ирина Точилина.

Главные истории дня

По данным "Их убила Россия", россияне нанесли удар по автомобилю Евгения возле дома его бабушки.

Мужчина работал водителем погрузчика в запорожском водоканале. После российских обстрелов выезжал на места попаданий и помогал расчищать завалы в Запорожье и области.

У Евгения остались жена и две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября Россия ударом по "Олейне" в Днепре убила молодую пару — Тимофея и Богдану. Еще двое человек тогда получили ранения.

По предприятию оккупанты в тот день нанесли два удара.

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