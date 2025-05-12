Без отца остались двое сыновей: появились данные об энергетике, которого РФ убила ударом по Сумам. Фото

В понедельник, 12 мая, в результате атаки вражеского дрона по транспортному средству энергетиков в Сумской громаде погиб 44-летний Александр Федченко. Мужчина работал водителем службы транспорта и логистики АО "Сумыоблэнерго".

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства энергетики Украины. У Александра остались жена и двое сыновей.

"Российский террор унес жизнь энергетика на Сумщине. Сегодня, 12 мая, на окраине города Сумы вражеский российский дрон атаковал бригаду службы линий АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки погиб 44-летний Александр Федченко, который находился внутри автомобиля", – говорится в сообщении.

Там добавили, что Александр проработал на предприятии 22 года. В 2024 году он был награжден Благодарностью Министерства энергетики Украины за добросовестное выполнение обязанностей в опасных приграничных зонах для проведения восстановительных работ в результате вражеских обстрелов.

В Министерстве энергетики Украины выразили искренние соболезнования семье погибшего и отметили, что страна-агрессор в который раз совершила очередное преступление и убила гражданского человека.

Напомним, утром 12 мая российская оккупационная армия атаковала транспортное средство энергетиков. Для совершения теракта захватчики применили беспилотник. На месте происшествия работали спасатели. В результате удара транспортное средство энергетиков было полностью уничтожено.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ночи 12 мая путинские войска в очередной раз запустили более сотни БПЛА. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 55 БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!