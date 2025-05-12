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Без отца остались двое сыновей: появились данные об энергетике, которого РФ убила ударом по Сумам. Фото

Катя Поплюйко
War
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Без отца остались двое сыновей: появились данные об энергетике, которого РФ убила ударом по Сумам. Фото

В понедельник, 12 мая, в результате атаки вражеского дрона по транспортному средству энергетиков в Сумской громаде погиб 44-летний Александр Федченко. Мужчина работал водителем службы транспорта и логистики АО "Сумыоблэнерго".

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Об этом говорится в Telegram-канале Министерства энергетики Украины. У Александра остались жена и двое сыновей.

"Российский террор унес жизнь энергетика на Сумщине. Сегодня, 12 мая, на окраине города Сумы вражеский российский дрон атаковал бригаду службы линий АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки погиб 44-летний Александр Федченко, который находился внутри автомобиля", – говорится в сообщении.

Без отца остались двое сыновей: появились данные об энергетике, которого РФ убила ударом по Сумам. Фото

Там добавили, что Александр проработал на предприятии 22 года. В 2024 году он был награжден Благодарностью Министерства энергетики Украины за добросовестное выполнение обязанностей в опасных приграничных зонах для проведения восстановительных работ в результате вражеских обстрелов.

В Министерстве энергетики Украины выразили искренние соболезнования семье погибшего и отметили, что страна-агрессор в который раз совершила очередное преступление и убила гражданского человека.

Без отца остались двое сыновей: появились данные об энергетике, которого РФ убила ударом по Сумам. Фото
Без отца остались двое сыновей: появились данные об энергетике, которого РФ убила ударом по Сумам. Фото

Напомним, утром 12 мая российская оккупационная армия атаковала транспортное средство энергетиков. Для совершения теракта захватчики применили беспилотник. На месте происшествия работали спасатели. В результате удара транспортное средство энергетиков было полностью уничтожено.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ночи 12 мая путинские войска в очередной раз запустили более сотни БПЛА. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 55 БПЛА.

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