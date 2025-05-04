Без отца осталось двое детей: в Донецкой области погиб Герой Николай Кармазин. Фото

3 мая в селе Новоселица Полонской общины Хмельницкой области провели в последний путь военного Николая Кармазина, отдавшего свою жизнь за Родину. Ему было 45 лет.

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Он погиб 20 апреля 2025 во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Об этом рассказали в Полонском городском совете.

Николай родился 14 июля 1979 в селе Новоселица, где всю свою жизнь жил и работал. Мобилизовали его в Вооруженные силы Украины в мае 2022 года, и он служил сержантом мотопехотного батальона.

Герой погиб вблизи населенного пункта Котляровка в Покровском районе Донецкой области. Потеря стала невосполнимой для его семьи — у него осталась жена и двое маленьких детей.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове простились с защитником Богданом Кисем, погибшим во время боевых действий против российских оккупантов. Воина похоронили на Лычаковском кладбище.

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