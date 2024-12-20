Без отца осталось трое детей: на Черниговщине попрощались с полицейским Сергеем Хавлуком, которого убил российский дрон. Фото

В Черниговской области простились с полицейским, который получил тяжелые ранения в результате российской дроновой атаки 18 декабря, во время несения службы. Майор полиции Сергей Хавлук был госпитализирован, но умер в больнице.

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Пресс-служба НПУ рассказала, что у украинца осталось трое детей. Ему был 41 год.

"Старший инспектор-дежурный сектора мониторинга Новгород-Северского районного отдела полиции добросовестно нес службу на пограничные, был искренним, добрым и ответственным человеком", – вспомнили коллеги.

Хавлук отвечал за организацию оперативного реагирования на вызовы граждан.

В Нацполиции подчеркнули, что мужчина был на 100% отдан своему делу, вместе с коллегами заботился о правопорядке и безопасности своих земляков несмотря на все трудности войны и опасности приграничья.

"Мы потеряли профессионала своего дела и настоящего офицера. Искренний, положительный и добросердечный – Сергей был человеком, который объединял и вел за собой", – рассказали полицейские.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Сергей Хавлук родился и вырос в Новгороде-Северском, начал свой путь в органах внутренних дел в 2008 году – в должности участкового офицера. Он шел по стопам своего отца, который в свое время также служил участковым.

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